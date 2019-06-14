Иностранным компаниям разрешили брать кредиты в гривне для покупки ОВГЗ

Национальный банк разрешил банкам с 14 июня предоставлять иностранным компаниям и банкам гривневые кредиты для приобретения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Также регулятор своим постановлением внес покупку ОВГЗ в перечень исключений, при которых украинским банкам можно осуществлять операции форвард (операции по договору, который предусматривает поставку валюты позже, чем на второй день заключения договора) и своп (операции по договору, который предусматривает покупку или продажу иностранной валюты с обратной ее продажей или покупкой на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций на момент заключения договора).
Такая норма действует при условии, если срок осуществления операций не превышает 14 дней.
«Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинскому рынку», — цитирует пресс-служба НБУ заместителя председателя регулятора Олега Чурия.
Также компании смогут рассчитываться за внешнеэкономическими сделками и валютными и гривневыми платежными карточками, если речь идет о сумме до 150 тысяч гривен.
До сих пор резидентам Украины можно было предоставлять только потребительские гривневые кредиты физическим лицам-нерезидентам.
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