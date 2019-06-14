СБУ рассказала, кто именно сбил в 2014 году украинский Ил-76

В Службе безопасности Украины заявляют, что внештатные сотрудники российской военной разведки (ГРУ) из так называемой ЧВК «Вагнера» 14 июня 2014 года сбили при заходе на посадку на аэродром в Луганске военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 с 49 военнослужащими ВСУ по решению, принятому в Кремле.

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как «частная военная компания «Вагнера», — говорится в сообщении, обнародованном на странице СБУ в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа, все они погибли.