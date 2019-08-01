Переговоры по транзиту газа начнутся 16 сентября

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, РФ и Евросоюзом запланированы на 16 сентября.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, Россия пока не назвала своих представителей на переговорах.

Он также выразил сомнения в том, что РФ продолжит поставлять газ в Германию через Украину после запуска «Северного потока-2», как это обещала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Пообещать и потом сдержать обещание это две разные вещи», — заявил Коболев.

Напомним, что украинская сторона на предстоящих переговорах хочет предложить России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. Россия настаивает на контракте на 1 год.