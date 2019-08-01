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Ощадбанк отсудил у Жеваго акции пяти заводов

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Ощадбанк отсудил у Жеваго акции пяти заводов

Ощадбанк отсудил у ПАО «АвтоКрАЗ» Костяннтина Жеваго акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО «АвтоКрАЗ» и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым был удовлетворен иск Ощадбанка.

Госбанк взыскал за долги с «АвтоКрАЗа» акции ПАО «Полтавский автоагрегатный завод», ПАО «Токмакский кузнечно-штамповочный завод», ПАО «Херсонский завод карданных валов», ПАО «Симферопольский завод авторулей» и ПАО «Каменец-Подольскавотагрегат».

По решению суда, Ощадбанк может продать эти активы в рамках процедуры исполнительного производства.

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Напомним, что в марте 2016 года Ощадбанк отсудил 32,7% акций «АвтоКрАЗа» номинальной стоимостью 185 млн грн в счет погашения долга по этому же кредитному договору.

Ощадбанк, АвтоКрАЗ, Константин Жеваго
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