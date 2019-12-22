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Что такое Big Data, и как с ней работать

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Что такое Big Data, и как с ней работать

В сети много информации о том, что такое Большие данные. Однако концепция постоянно пересматривается, поскольку включает в себя много разных понятий. Простыми словами, Big Data – совокупность методов и анализа обработки цифровых данных, которые используются в дальнейшем для различных целей.

По информации wikipedia.org, количество общемировых данных к 2025 году достигнет 175 зеттабайт (миллиардов гигабайт). В 2018 году этот объем составил 33 зеттабайт. Такой интенсивный рост количества информации связан с тем, что каждый день мы генерируем ее в огромным масштабах.

Основные источники Big Data:

  1. Цифровой след человека (покупки онлайн, активность в соцсетях, использование GPS и т. д.).

  2. Данные с приборов и измербольше ительной техники.

  3. Показания с датчиков промышленного оборудования.

Как работают большие данные?

Big Data работают таким образом: чем вы знаете о чем-либо, тем легче сделать прогноз. Этот автоматизированный процесс – одного клика мышки достаточно, чтобы обработать «тонны» информации и выдать правильное решение.

Понимание клиентов

На сегодняшний день это одна из самых обширных и популярных областей использования технологии «биг дата». Она помогает лучше понять клиента, его поведение и предпочтения. 

Компании расширяют свои традиционные базы данных сведениями из социальных сетей, а также показаниями датчиков. Это помогает предложить клиентам продукт или услугу, от которых они не смогут отказаться. Только представьте: вы — заядлый лыжник, получаете приглашение от горнолыжного курорта с уведомлением, что на вашей любимой трассе выпал снег. Разве это не замечательно?

Оптимизация бизнес-процессов

Ретейлеры (розничные продавцы) оптимизируют свои запасы на складах на основе прогнозов, полученных из социальных сетей и тенденций веб-поиска.. Также с анализом больших данных улучшаются бизнес-процессы HR. Например, в компании Sociometric Solutions разработчики поместили датчики в бейджики сотрудников. Приборы сообщают, как люди перемещаются по офису, с кем разговаривают, и даже какой у них тон голоса во время разговора. 

Проблемы больших данных

Большие данные включают в себя много личной информации, из этого вытекают некоторые проблемы их использования.

  1. Конфиденциальность. Большую часть информации о личной жизни люди имеют право хранить в тайне. 

  2. Безопасность. Даже если человек разрешает использовать сведения о себе, может ли он быть уверен, что не произойдет утечка?

  3. Дискриминация. Не станут ли данные о людях основой для их дискриминации? Ведь финансовые компании уже используют кредитный скоринг, чтобы определить,кому можно давать кредит, а кому — нет. 

Данные меняют наш мир и образ жизни с беспрецедентной скоростью. Если Большие данные способны на все это сегодня — просто представьте, на что они станут способны завтра. Объем доступной нам информации будет только увеличиваться, и аналитические технологии — продвигаться вперед.

Поэтому, если у вас есть бизнес, но вы не используете Big Data, то теряете львиную долю клиентов и прибыли. Помочь с этим может украинский провайдер Киевстар, который разработал специальный инструмент Business Data Solution. С его помощью вы найдете клиентов и проанализируете их потребности. Подробная информация об услуге есть на сайте kyivstar.ua

В сети много информации о том, что такое Большие данные. Однако концепция постоянно пересматривается, поскольку включает в себя много разных понятий. Простыми словами, Big Data – совокупность методов и анализа обработки цифровых данных, которые используются в дальнейшем для различных целей.

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