CRM и «Новая Почта»: как автоматизировать доставку, статусы и возвраты без ручной рутины

Доставка – одна из самых частых точек ошибок в интернет-магазине. Неправильные данные получателя, забытая ТТН, пропущенный возврат. В результате – задержки, недовольные клиенты и потерянные деньги.
Связка CRM и Новая Почта позволяет убрать ручные операции и сократить количество ошибок. Если процессы настроены правильно, отправка и статусы контролируются прямо из системы.
Первое – создание ТТН. Номер формируется автоматически на основе данных из заказа. Менеджеру не нужно заполнять десятки полей вручную.
Второе – выбор отделения или адреса. Данные подтягиваются из списка, что снижает риск ошибок в индексе или городе.
Третье – статусы доставки. Информация о перемещении посылки обновляется системой. Команда видит, где находится отправление, без входа в кабинет перевозчика.
Четвертое – уведомления клиенту. Покупатель получает номер ТТН, смс со статусом заказа и может отслеживать свою покупку самостоятельно.
Пятое – контроль возвратов. Программа фиксирует и дает сигнал, когда посылка не получена или возвращена отправителю.
В keyCRM вся эта информация видна внутри карточки заказа. Отправки создаются без перехода в другие сервисы.
Поступает заказ. В карточке уже есть данные получателя. Менеджер нажимает кнопку создания ТТН. Система формирует накладную и присваивает номер.
Далее статусы доставки обновляются автоматически. Если посылка получена, сделка закрывается. Если клиент не забрал товар, программа фиксирует возврат.
Все этапы видны в одном окне. Нет необходимости переключаться между вкладками и кабинетами.
Автоматизация доставки экономит время команды и уменьшает нагрузку на команду.
Наложенный платеж. Система фиксирует оплату и обновляет статус заказа.
Частичный отказ. Если клиент забрал не весь товар, данные корректируются без пересчетов вручную.
Повторная отправка. Новая ТТН создается из той же карточки.
Обмен товара. Возврат и повторная доставка фиксируются в истории заказа.
Такие сценарии часто вызывают путаницу, когда работаешь без системы. В CRM процесс отправки автоматизирован, поэтому риск ошибки минимален.
CRM позволяет отслеживать сроки доставки и процент возвратов. Можно увидеть проблемные направления или товары, от которых чаще всего отказываются.
Аналитика помогает понять, где теряется прибыль и какие процессы нужно улучшить.
Если возвратов слишком много, это повод проверить описание товара или работу менеджеров.
Что настроить в первую очередь, чтобы увидеть результат
Чтобы быстро получить эффект от интеграции с Новой Почтой, важно настроить не только создание ТТН, но и весь цикл отправки:
Когда статусы доставки синхронизируются с заказом, система обновляет информацию автоматически. Руководитель видит, какие отправки в пути, какие задержаны и какие возвращены.
Интеграция с Новой Почтой в keyCRM — это не просто создание накладной. Это полный цикл: от подключения перевозчика до отслеживания возвратов и печати документов без перехода в сторонние сервисы.
Попробуйте keyCRM без оплаты до 30 дней и оцените, как автоматизация отправок сокращает ручную работу, ускоряет процесс и снижает количество возвратов.