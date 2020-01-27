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Vodafone Ukraine начинает размещение евробондов

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Vodafone Ukraine начинает размещение евробондов

Второй по величине украинский мобильный оператор Vodafone Ukraine 28 января начнет серию встреч с инвесторами, по итогам которых планирует разместить дебютные евробонды в долларах, сообщил источник в банковских кругах агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, организаторами назначены J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.

Планируется, что евробонды будут размещены сроком на 5 лет с двухлетним опционом. Road show пройдет в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне и завершится 31 января, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, в минувшем году подписало соглашение с ПАО «МТС» о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке «Vodafone Украина» была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

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«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине — по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом — до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% — до 12,9 млрд грн. В компании объясняют этот показатель увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Выручка «Vodafone Украина» по итогам июля-сентября 2019 года составила 4,3 млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, чистая прибыль — 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн.

Vodafone, евробонды
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