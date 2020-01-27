В Кремле уверяют, что Сурков продолжает заниматься вопросами Украины

Указа об освобождении Владислава Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он остается помощником президента России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РБК.
По его словам, сейчас вопросами Украины продолжает заниматься Сурков, также по мере необходимости ими занимается помощник президента Юрий Ушаков.
Песков подчеркнул, что стратегия России в отношении Украины остается прежней.
«Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений», — заявил пресс-секретарь президента.
Напомним, ранее появилась информация о том, что курирующий украинское направление в Кремле Владислав Сурков покинул свой пост.
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