Правила выбора радиаторов отопления

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Выбираем радиатор отопления

В первую очередь вы должны решить, какого типа радиатор отопления купить для своего дома. Ведь каждый материал, из которого изготовлена отопительная техника, имеет свои особенности, плюсы и минусы, а это важно учитывать перед покупкой.

Итак, рассмотрим, чем хороши разные радиаторы отопления:

Стальные - имеют небольшой вес, весьма эффективные, обеспечивают высокую теплоотдачу. Такие батареи практичные, поскольку сталь устойчива к коррозии. Современные модели отличаются стильным дизайном и удобным способом монтажа. Алюминиевые - практичны и подходят для разных помещений. Среди преимуществ: длительный срок службы (около 20 лет), практичность, высокая эффективность, небольшая стоимость. Если вы ищите бюджетные батареи - тогда покупайте алюминиевые. Биметаллические - гарантируют высокую теплоотдачу, продолжительным сроком службы, привлекательным внешним видом. Они выдерживают даже мощный удар давления, не требуют сложного ухода, быстро нагревают помещение. Биметаллические радиаторы очень востребованы в нашей стране. Чугунные - долговечные, надежные, совместимы со всеми типами трубопроводов Данные батареи не требовательны к качеству теплоносителя и хорошо противостоят любым загрязнениям.

Очень важно правильно рассчитать мощность батареи. Для этого необходимо учитывать площадь помещения, высоту потолка, качество теплоизоляции и т.п.

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