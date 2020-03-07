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Правила выбора радиаторов отопления

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Правила выбора радиаторов отопления

Пришло время купить радиатор отопления? Чтобы облегчить свой выборе и подобрать оптимальный вариант батареи для своего дома или офиса - обращайтесь в интернет магазин отопительного оборудования SisoShop прямо сейчас. Здесь обширный ассортимент отопительной техники и комплектующих к ней. Продавцы-консультанты готовы помочь с выбором. Специалисты подскажут, как купить батареи в идеальном соотношении цена-качество. Они быстро рассчитают и подберут оборудование под любое помещение.

Выбираем радиатор отопления

В первую очередь вы должны решить, какого типа радиатор отопления купить для своего дома. Ведь каждый материал, из которого изготовлена отопительная техника, имеет свои особенности, плюсы и минусы, а это важно учитывать перед покупкой.

Итак, рассмотрим, чем хороши разные радиаторы отопления:

  1. Стальные - имеют небольшой вес, весьма эффективные, обеспечивают высокую теплоотдачу. Такие батареи практичные, поскольку сталь устойчива к коррозии. Современные модели отличаются стильным дизайном и удобным способом монтажа. 
  2. Алюминиевые - практичны и подходят для разных помещений. Среди преимуществ: длительный срок службы (около 20 лет), практичность, высокая эффективность, небольшая стоимость. Если вы ищите бюджетные батареи - тогда покупайте алюминиевые.
  3. Биметаллические - гарантируют высокую теплоотдачу, продолжительным сроком службы, привлекательным внешним видом. Они выдерживают даже мощный удар давления, не требуют сложного ухода, быстро нагревают помещение. Биметаллические радиаторы очень востребованы в нашей стране.
  4. Чугунные - долговечные, надежные, совместимы со всеми типами трубопроводов Данные батареи не требовательны к качеству теплоносителя и хорошо противостоят любым загрязнениям. 

Очень важно правильно рассчитать мощность батареи.  Для этого необходимо учитывать площадь помещения, высоту потолка, качество теплоизоляции и т.п.

Почему покупают радиаторы отопления в SisoShop?

  1. 100% подлинность. Все отопительные радиаторы, представленные на сайте, являются оригинальной продукцией производителей, что подтверждено наличием сертификатов.
  2. Конкурентные цены. У нас можно купить батареи по привлекательным ценам без лишних переплат и скрытых комиссий.
  3. Первоклассный сервис. Мы с радостью поможем с поиском и выбором товара, подберем наилучший вариант, который полностью вас устроит.

Прямо сейчас вы можете сделать свой выбор, даже не выходя из дома/офиса, сэкономив свое драгоценное время. Если вам понадобились вертикальные радиаторы отопления, то заказать их можно на сайте: https://sisoshop.com.ua/vertikalnye-radiatory/. В каталоге множество вариантов для дома и квартиры по разумным ценам. Для заказа доступны дизайнерские радиаторы отопления самых разных размеров, форм и расцветок.

Сделайте свой дом теплым вместе с радиаторами от SisoShop!

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