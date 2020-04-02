В Кабмине отметили, что ажиотаж на продукты питания в Украине закончился

Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался в последние две недели, остановился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

«За последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и маслу сливочному (-50%). По топ-3 продуктов, вокруг которых шли большие дискуссии в последние дни, то ажиотаж и реализация по ним также снижается: гречка (-17%), мука (-10%), лук (-22%)», — написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Он отметил, что запасы в десяти наибольших торговых сетях Украины по состоянию на 1 апреля к среднему запасу за прошлую неделю выросли на: сахар (33%), подсолнечное масло (36%), гречку (36%), молоко 2,5% (39%), рис (42%), муку пшеничную (43%), макаронные изделия (47%), мясо курицы (48%), сливочное масло 72,5% (48%).