Большинство украинцев ожидают ухудшения своего материального положения, у 40% нет никаких сбережений

36% украинцев убеждены, что материальное положение их семьи через три месяца точно ухудшится в связи с эпидемией коронавирусной болезни Covid-19 и введенными карантинными мерами, 24% - что скорее ухудшится, 19% - что не изменится, 6% - что скорее улучшится, 3% - убеждены в улучшении.

Об этом свидетельствуют результаты роллингового опроса, проведенного компанией "Research & Branding Group" в рамках проекта "Рубикон" с 28 марта по 1 апреля.

При этом 30% опрошенных убеждены, что общая ситуация в стране за этот период ухудшится, 25% склоняются к такой мысли, 17% ожидают улучшений, 6% уверены в них. 8% считают, что ничего не изменится.

40% респондентов отмечают, что не имеют никаких сбережений, а у 13% сбережений хватит лишь на пару недель. 17% сказали, что сбережений у них хватит на месяц, 8% - на два месяца, 3% - на три месяца, лишь 7% - что на более длительные сроки.

После оглашения в Украине карантина 29% столкнулись с финансовыми трудностями, в том числе потеряли источник дохода.

В ходе удаленного CATI-опроса роллингового формата с 28 марта по 1 апреля включительно было опрошено 1000 респондентов (по 200 каждый день) репрезентативно полу, возрасту, населенному пункту и региону проживания.