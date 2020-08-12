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Копим деньги на квартиру с помощью депозитных вкладов UKRSIBBANK

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Копим деньги на квартиру с помощью депозитных вкладов UKRSIBBANK

Каждая молодая семья мечтает о приобретении собственного жилья и полной независимости от арендодателя. Вариант ипотечного кредитования подходит не всем, так как при существующих процентных ставках придется переплатить минимум в 2,5–3 раза. Остается только накопление, и для этого можно использовать проверенные финансовые инструменты. Один из них — депозит на https://my.ukrsibbank.com/, который можно оформить на выгодных условиях. Рассмотрим варианты вкладов от одного из лучших украинских банков с европейским капиталом.

Варианты и условия депозитов от «Укрсиббанка»

  • «Гарантированный капитал». Максимально возможный доход со ставкой 5,5% в год. Нет возможности пополнения и частичного снятия.
  • «Надежный доход». Проценты выплачиваются ежемесячно, ставка до 5% в год без возможности пополнения.
  • «Счастливый возраст». 5,25% годовых, возможность пополнения, особые условия для держателей пенсионных карт и счетов.
  • «Персональный план обогащения». Лучший вариант для долгосрочного накопления. Ставка 5% в год, возможность ежемесячного пополнения посредством «Долгосрочного поручения» и «Постоянного поручения» без необходимости посещения отделения банка.

Оформить вклады по депозиту в валюте пока нет возможности, но ситуация постоянно меняется, поэтому следует ее мониторить. Финансы на любом из депозитов защищены от потери Фондом гарантирования вкладов, который выплачивает до 200 тысяч грн с процентами в случае банкротства банка. Для клиентов UKRSIBBANK работают специальные программы поощрения, благодаря которым доступно дополнительное начисление процентов держателям зарплатных карт, пенсионных счетов, пакетного предложения All Inclusive.

Почему стоит сделать ставку на депозитный вклад

Человек устроен так, что когда у него появляется значительная сумма, возникает соблазн потратить ее на дорогостоящую вещь: автомобиль, мебель, бытовую технику, новый гаджет и прочее. Депозитный вклад сделает деньги недосягаемыми для таких расходов. Когда на счету накопится от 500 тысяч гривен, проценты по вкладу в год составят примерно 25–30 тысяч, и клиент банка не захочет терять их, что неизбежно при досрочном расторжении договора.

Кроме депозитных вкладов можно инвестировать средства в акции, валютный рынок, бизнес. Доходность будет выше, но эти варианты требуют специфических знаний и навыков, в противном случае можно потерять свои деньги. Гораздо безопаснее пользоваться проверенными инструментами кредитно-финансовых учреждений Украины.

Простые расчеты

Стоимость двухкомнатной квартиры в среднем по размерам областном центре стартует от 800 тысяч гривен. Пусть совокупный доход семьи составляет 30 тысяч в национальной валюте. Откладывать на депозит деньги в размере 10 тысяч грн вполне реально. За год выходит 120 тысяч гривен плюс проценты. Для накопления нужной суммы при таком размере ежемесячных отчислений потребуется примерно 6–8 лет. Это не такой уже и большой срок, по окончании которого вы гарантированно получите собственные «квадратные метры».

Если же совокупного семейного дохода хватает, чтобы открыть несколько депозитных счетов без снижения уровня жизни, это может стать оптимальным вариантом. Оформляйте на себя и членов вашей семьи три-четыре вклада, пополняйте их без пропусков, и очень скоро вы сможете осуществить свою заветную мечту, получив собственную квартиру.

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Среда, 12 августа 2020
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