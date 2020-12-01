Нового руководителя САП выберут к весне следующего года

Конкурс на избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может начаться в декабре этого года, а с учетом возможного локдауна завершиться к весне 2021 года, допускает и.о руководителя САП Максим Грищук.
В интервью агентству «Интерфакс-Украина» Грищук рассказал, что конкурсная комиссия уже провела ряд заседаний. «Когда она определится с положениями, то объявит о начале конкурса. Возможно, это будет и в декабре», — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли он принимать участие в конкурсе, Грищук подчеркнул: «Я все-таки хочу подержать интригу. Официально начало конкурса еще не объявлено, поэтому говорить об участии в нем неэтично».
Говоря о том, когда можно ожидать нового руководителя САП, избранного на конкурсе, он уточнил, что для подачи документов и проведения трех этапов конкурса необходимо время, также следует учитывать ситуацию с эпидемией.
«Думаю, это будет где-то январь-февраль. А если сейчас введут локдаун, то это еще может затянуться», — сказал он.
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