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Рада не проголосовала законопроект об «инвестнянях»

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Рада не проголосовала законопроект об «инвестнянях»

Верховная Рада отказалась поддержать во втором чтении и отправила на доработку законопроект 3760 о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об инвестнянях), который предполагает, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов.

Как передает «Интерфакс-Украина», законопроект поддержали 44 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Согласно материалам к законопроекту на парламентском сайте, в редакции законопроекта ко второму чтению эквивалент суммы «значительных инвестиций» снижен с EUR30 млн до EUR20 млн. Также ко второму чтению комитет предложил расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку.

Эти поправки и другие вызвали обсуждение под куполом Рады. Ряд поправок, одобренных комитетом, народные депутаты поставили на подтверждение и они не набрали нужного количества голосов.

«Учитывая, что поставленные на подтверждение правки не были поддержаны нашими некоторыми коллегами, это разбалансировало закон», — сказал глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, выступая с трибуны парламента.

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В редакции законопроекта ко второму чтению указано, что инвестиционный проект со значительными инвестициями должен реализовываться в сферах: перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сфере.

Законопроект указывает, что на господдержку могут рассчитывать проекты, которые создают не менее 80 рабочих мест с зарплатой на 15% выше средней зарплаты в регионе.

Верховная Рада, инвестняня
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