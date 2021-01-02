Трамп не признал еще одни выборы

Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу «незаконными и недействительными» выборы 5 января в штате Джорджия, от исхода которых решится, какая партия будет контролировать Сенат Конгресса.

«На президентских выборах 2020 года имела место массовая коррупция...», — в очередной раз написал в Twitter президент-республиканец, который ранее убеждал жителей штата проголосовать за своих однопартийцев, добивающихся переизбрания.

Он назвал неконституционной утвержденную властями штата договоренность, достигнутую в марте между демократами и республиканцами Джорджии, согласно которой избиратели имеют возможность вносить исправления в бюллетени, содержащие возможные несоответствие между их подписями в том виде, в котором они указаны в бюллетенях, и подписью в базе данных избирательной комиссии. В связи с этим, по версии американского президента, выборы в Джорджии «будут незаконными и недействительными». В понедельник за день до выборов Трамп выступит перед своими сторонниками в этом штате.

В Джорджии на 5 января 2021 года запланирован второй тур выборов в Сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в Сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

По данным телеканала Fox News, Республиканская партия после прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделяются поровну.