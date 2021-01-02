Самой пожилой в мире женщине исполнилось 118 лет

Японка Канэ Танака, которая является самой пожилой из ныне живущих людей, в субботу отметила свой 118-й день рождения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Танака из-за распространения коронавируса почти не встречается со своими родственниками, с памятной датой лично ее поздравили работники дома престарелых, где проживает долгожительница: они спели Танаке песню.

По данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ее возраст составлял 122 года и 164 дня. Впрочем, ряд ученых оспаривают достоверность ее возраста.

15 сентября 2020 года Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что число людей в стране в возрасте старше 100 лет впервые превысило отметку в 80 тыс. При этом 88% из них женщины — 70 975 человек.