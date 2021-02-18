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Как получить заем на карту со 100% одобрением?

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Как получить заем на карту со 100% одобрением?

Хотите подать заявку на онлайн-займ, но переживаете, что вам откажут? Кредитная история оставляет желать лучшего? А знаете ли вы, что в МФО вероятность одобрения заявки достигает 95-97%? Мы вам расскажем, как и где в Украине можно получить кредит онлайн на карту без отказа и как повысить шансы на положительный ответ. 

Где можно получить займ без отказа? 

В Украине наиболее лояльные условия кредитования предлагают заемщикам микрофинансовые компании. В отличии от банков, они не требуют официального трудоустройства и справки о доходах. В МФО можно получить микрозайм:

  • с просрочками;
  • на любые цели;
  • в любое время суток;
  • на небольшую сумму и короткий срок;
  • без звонков и лишних проверок;
  • вне зависимости от места работы;
  • без регулярного дохода;
  • без поручителей и залога.

Для оформления микрокредита вам не придется лично посещать отделение компании, заполнять длинные анкеты и долго ждать решения по кредиту. Заявка обрабатывается автоматически. Вы узнаете решение и сможете получить деньги уже через 15 минут после обращения.

Одной из топовых компаний, которые предлагают населению быстрые кредиты, являетя Милоан. МФО работает на рынке около 5 лет и предоставляет выгодные условия кредитования. Новые и постоянные заемщики могут получить здесь кредит на сумму от 500 до 15000 гривен — без подтверждения доходов и звонков родственникам. Доступный срок пользования займом — от 1 до 30 дней. Все что нужно для получения кредита — зайти на сайт компании и подать заявку. Из документов понадобится только паспорт и ИНН. Новым клиентам средства выдаются под 0,01% в день, постоянным — под 1,2-1,9%. 

Как повысить шансы на получение кредита

Вам очень нужны деньги на карту и вы хотите быть на 100% уверенными в том, что кредит одобрят? Мы расскажем вам о некоторых хитростях, которые помогут увеличить ваши шансы на кредит.

 

  1. Указывайте только достоверные данные при заполнении регистрационной формы. Одна неправильная цифра в ИНН или в номере телефона может послужить причиной отказа. 

  2. Заполняйте анкету честно и полностью. Не стоит преувеличивать свои доходы. МФО все равно все проверит и если данные не совпадут — решение будет негативным.

  3. По возможности пользуйтесь системами BankID и Дія для идентификации личности — это увеличит уровень доверия к вам со стороны компании. 

  4. Не используйте чужую карту/документы/номер телефона для оформления кредита. В случае мошенничества вы можете навсегда попасть в черный список.

  5. По возможности погасите долги в других компаниях. Это увеличит шансы на получения кредита. При этом помните, что МФО менее требовательно относятся к кредитной истории, чем банки и выдают кредиты даже с просрочками.  

С помощью микрофинансовых сервисов можно получить деньги на все случаи жизни без объяснения причин и подтверждения доходов. Это очень удобно, когда нужно решить финансовые проблемы здесь и сейчас.

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