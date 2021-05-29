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ТОП-3 стиральные машины до 7 000 гривен

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ТОП-3 стиральные машины до 7 000 гривен

Стиралка автомат уже давно доказала свою эффективность перед другими видами машинок. Она расходует меньше воды и порошка, аккуратно воздействует на белье во время стирки и предлагает покупателю два варианта загрузки – фронтальную и вертикальную. Если вы ищете хорошую стиральную машину не за все деньги мира, то интернет-магазин «Стилус» предлагает вашему вниманию подборку стиралок стоимостью до 7 000 грн.

Candy CS4 1051D1/2-07

Стиралка автомат от компании Candy рассчитана на загрузку белья до 5 кг и скорость отжима до 1 000 об/мин. Машинка экономно потребляет электроэнергию и принадлежит к классу энергоэффективности А+. В конструкции устройства находится барабан из нержавеющей стали, а работает машинка от двигателя с цифровым соединением. Выбору пользователя предложено 16 автоматических программ для любого типа ткани и степени загрязнения.

Prime Technics PWF 5081 M

Отдельностоящая стиральная машинка выполнена в классическом белом цвете. За один цикл стирки она способна постирать 5 кг одежды. Машинку можно назвать практически бесшумной — всего 59 дБ, а во время отжима уровень шума не превышает 74 дБ. 

Особенностью Prime Technics PWF 5081 M стал барабан с волнообразным адаптерами, по которым вещи во время стирки скользят мягко. Благодаря функции самоочистки барабан постоянно поддерживается в чистоте. Пользователю предложено 23 программы, функция отсрочки старта и настройка таймера.

Zanussi ZWSE680V

Узкая стиральная машина (глубина 38 см) подойдет для установки в небольшой ванной комнате. Модель предназначена на загрузку белья до 5 кг, а максимальная скорость отжима составляет 800 об/мин. 

Производитель защитил модель от протечек, а также реализовал функцию контроля дисбаланса и уровня пены, чтобы предотвратить неприятные ситуации. Пользователь может самостоятельно выбирать температуру стирки и использовать функцию отсрочки старта. Для управления предназначены электронные кнопки и информативный LED-дисплей.

Заказать свою идеальную недорогую стиралку можно на сайте stylus.ua.

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