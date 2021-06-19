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Преимущества и недостатки разных материалов сидения, основания и обивки офисных кресел: мнение специалистов Маркет Мебели

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Преимущества и недостатки разных материалов сидения, основания и обивки офисных кресел: мнение специалистов Маркет Мебели

Проводя львиную долю времени на работе, многие начинают понимать, насколько большое значение имеет хорошее офисное кресло. Список требований достаточно большой – мебель должна быть эргономичной, удобной, красивой, учитывающей анатомию позвоночника, при этом доступной по цене и долговечной. Купить изделие, отвечающее индивидуальным запросам, несложно, но есть ряд моментов, о которых нужно подумать до начала поисков. Среди них – выбор материала сидений, основания и спинки. От этого зависит:

  • как долго прослужит мебель;
  • как придется ухаживать за изделием;
  • насколько эффектно будет выглядеть предмет интерьера, впишется ли модель в задуманную концепцию оформления помещения;
  • сколько денег придется потратить на покупку – компьютерные кресла из разных материалов могут отличаться по цене в 2-3 раза;
  • какую весовую нагрузку выдержит;
  • насколько приятными будут ощущения при прикосновении к поверхности;
  • удобно ли будет сидеть в кресле. 

Облегчить и упростить выбор идеальной модели поможет наш обзор, подготовленный при поддержке экспертов компании Маркет Мебели. Расскажем детально, чем отличаются кресла офисные из разных материалов, какие есть преимущества и недостатки у каждого варианта. 

Особенности материалов сидений

К обивке сидений покупателям необходимо присмотреться в первую очередь. Вариантов множество:

  1. Всевозможные виды тканей (микрофибра, серии  C, ZT, JP), общими особенностями которых являются влагозащита, стойкость к загрязнениям, приятная текстура и минимальные требования по уходу. Немаловажным плюсом является умеренная цена, но срок службы такой обивки меньше, чем кожаной или из кожзама. 
  2. Натуральная кожа категорий А, В и С, которые между собой отличаются технологией обработки, рельефом поверхности и эстетическими свойствами. Наиболее эффектно смотрятся изделия с обивкой из кожи категории С – они практически не корректируются, не имеют дефектов, легко выдерживают перепады температуры и хорошо вентилируются, но зато и стоят в разы дороже остальных вариаций. 
  3.  Пластик – самый экономичный материал. Из-за жесткости пластиковых сидений кресла и стулья с ними используют только для посетителей, поскольку даже от 1 часа сидения на них затекает спина и сводит мышцы. 
  4. Кожзаменитель. Производители применяют эко-кожу и винилискожу. Первая имеет ПУ-покрытие, устойчива к низким температурам и регулярным нагрузкам, зато вторая стоит дешевле, имеет множество расцветок и не нуждается в сложном уходе. 

Из чего может быть сделана спинка?

Купить офисное кресло или мебель для посетителей офиса можно также из натуральной кожи, кожзама, экокожи и ткани в разных вариациях. Но кроме них есть изделия из сетки двух разновидностей:

  1. Акриловая сетка – чаще всего применяется для создания кресел операторов, начальников отделов и посетителей. Материал не такой презентабельный, как натуральная кожа, но зато отличается прекрасными водо- и грязеотталкивающими свойствами, выдерживает ежедневную эксплуатацию и не выцветает под воздействием ультрафиолетовых лучей. 
  2. Серия TW – микс ткани и сетки с толщиной материала 0,5 см, который используют в производстве мебели бизнес-класса. Стоимость умеренная, покрытие обладает умеренной стойкостью к механическим воздействиям, выдерживает контакт с влагой и обладает неплохой износостойкостью. 

Варианты исполнения оснований кресел

С точки зрения практичности оптимальным основанием для офисного кресла является крестовина, которую, как правило, окрашивают в тот же цвет, что и подлокотники. Конструкция состоит из пяти лучей, а диаметр варьируется в зависимости от размера кресла. Чем больше этот показатель, тем устойчивей предмет мебели. Различают следующие виды оснований в зависимости от материала:

  • металлические – солидные, красивые и надежные, но обладающие большим весом, что затрудняет перемещение по комнате и транспортировку при офисном либо квартирном переезде;
  • пластиковые – легкие, доступные по цене, но имеющие лимит по выдерживаемому весу (250 кг);
  • комбинированные (металл + накладки из дерева). 

Что касается полозьев и ножек, которыми оснащены некоторые модели, то их преимущественно делают металлическими или деревянными. 

В заключение

Используя наш обзор, вам удастся сделать правильный выбор. Но для того, чтобы удачно купить офисное кресло в Киеве, в Днепре или в другом городе, нужно будет также проанализировать другие параметры изделий: размеры, функционал, особенности дизайна, тип внутреннего механизма, а также стоимость и качество продукции. К сожалению, не все продавцы сообщают правдивую информацию о товаре, поэтому иногда заказчики получают совсем не ту мебель, на которую рассчитывали. Избежать неприятных неожиданностей и зря не переплачивать позволит сотрудничество с одним из лидеров рынка в Украине – компанией Маркет Мебели. Выбирая в качестве партнеров известные бренды, магазин оправдывает самые высокие ожидания клиентов:

  • не задерживает поставки;
  • устанавливает разумные цены;
  • одним из первых предлагает последние новинки в линейках торговых марок Новый Стиль, АМФ и т.д.;
  • предлагает бесплатные услуги консультантов и хранение на складах в течение 60 дней;
  • идет навстречу при решение финансовых вопросов – есть возможность кредитования и рассрочки, а также различные варианты оплаты;
  • размещает в карточках товаров только достоверные и актуальные сведения, включая реальные отзывы;
  • предоставляет 1 год гарантии на каждое офисное кресло из каталога. 

Один раз потратив немного времени и усилий на поиск идеальной мебели для офиса или домашнего кабинета, вы сможете в несколько раз повысить производительность труда и комфортность рабочего процесса.

 

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