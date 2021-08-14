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Постанова Київського апеляційного суду від 01 липня 2021 року у справі №753/338/19 або спростування щодо Луценко І.В.

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Постанова Київського апеляційного суду від 01 липня 2021 року у справі № 753/338/19
Або
Спростування щодо Луценко І.В.

Постановою Київського апеляційного суду від 01 липня 2021 року у справі № 753/338/19 за позовом Луценко Ірини Степанівни до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ділова преса країни» про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди,
Визнано недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та порушує ділову репутацію Луценко Ірини Степанівни інформацію, поширену в мережі Інтернет 24 вересня 2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Ділова преса країни» на веб-сайті інтернет-видання «Капітал» (www.capital.ua) в статті під назвою «Юрий Луценко купил виллу на Сейшслах за $5 млн.. — СМИ» (за посиланням https://www.capital.ua/ru/news/118970-yuriy-lutsenko-kupil-villu-na-seyshelakh-za-5-mln-smi#ixzz6pC9nIgUQ), а саме:
— «Юрій Луценко купил виллу на Сейшелах за $5 млн. — СМИ» (заголовок);
— «Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в январе 2018 года стал хозяином виллы на Сейшельских островах стоимостью в 5 млн. долл.»,
— «Журналисты-расследователи выяснили, что роскошное поместье было куплено почти сразу после того, как ГПУ изъяла 7 млн. долл. у одной из компаний, которая занята военными поставками»,
— «Как сообщается, поместье расположено в самой респектабельной бухте одного из островов Сейшельского архипелага. Дом общей площадью 230 м кв. расположен на участке в 1000 м кв. Из дома, находящегося на возвышенности, открывается отличный вид на море, а сам пляж расположен на расстоянии 350 м».

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