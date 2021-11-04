ФРС США начнет сворачивать экономические стимулы в ноябре

Федрезерв объявил о начале сворачивания программы количественного смягчения (QE). С ноября объем выкупа активов на рынке, который ФРС осуществляет для стимулирования экономики на сумму $120 млрд ежемесячно, будет сокращаться на $15 млрд каждый месяц: на $10 млрд сократятся покупки казначейских облигаций США и на $5 млрд — ипотечных ценных бумаг
В ФРС предупредили, что в зависимости от показателей инфляции и занятости, программа сокращения стимулов может быть ускорена или замедлена. При сохранении шага в $15 млрд программа может быть полностью свернута к середине 2022 года.
В то же время, ФРС решил сохранить базовую ставку на околонулевом уровне — 0-0,25% — причем по этому вопросу решение управляющих ФРС было единогласным.
Программа выкупа активов QE была запущена ФРС в начале пандемии — в марте 2020 года. Одновременно с этим Федрезерв снизил ключевую ставку до 0–0,25%. Данные действия обеспечивали приток ликвидности на рынок, что было ключевым фактором роста активов во время пандемии.
Решение о начале сворачивания программы QE было ожидаемым — о том, что ФРС может начать сокращение скупки активов уже в ноябре, Пауэлл объявил еще в конце сентября. ФРС принимает такое решение на фоне разгона инфляции — в сентябре она составила 5,4%, максимум с 2008 года.
Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что высокая инфляция сохранится до конца 2022 года. Однако в ФРС считают, что давление на цены снизится по мере восстановления экономики. Министр финансов Джанет Йеллен, которая была председателем ФРС с 2014 по 2018 год, в интервью Bloomberg заявила, что ее точка зрения полностью совпадает с мнением председателя ФРС Джерома Пауэлла, который уверен в снижении темпов инфляции.
«Я думаю, что мы увидим хорошее, стабильное выздоровление экономики. Уровень безработицы значительно снизился, и это совсем не похоже на восстановление после финансового кризиса 2008 года», — отметила Джанет Йеллен.
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