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Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?

Вот ситуация по трем крупнейшим экономикам мира:

США
Согласно предварительной оценке, темпы роста ВВП в III кв 2021 составили 2% кв/кв против 6,7% во II кв 2021. Годовые темпы снизились до 4,9% г/г против 12,2% кварталом ранее. Это – самые медленные темпы более чем за год. Основная причина - глобальные перебои в цепочках поставок. Они вызвали нехватку товаров, например, таких как автомобили, и это сдерживало потребительские расходы. Запасы предприятий США снизились на 78 млрд. долл. кв/кв или на 46%. Расходы на товары длительного пользования упали на 26% кв/кв.

Китай
Рост ВВП в III кв 2021 по сравнению со II кв 2021 составил 0,2%, что является самой низкой динамикой роста с I кв 2020. В годовом выражении темп роста ВВП – 4,9%, что намного хуже предыдущих кварталов: во II кв 2021г ВВП Китая вырос на 7,9%, а в I кв. на 18,3%.

Зона евро
По предварительной оценке, рост ВВП зоны евро во III кв 2021г составил 3,7% г/г и на 2,2% кв/кв. Квартальные темпы невысоки, а годовые из-за эффекта низкой базы 2020 и вовсе слабые.

Резкое замедление темпов роста трех крупнейших экономик мира становится несколько пугающим. Оно обязательно отразится на динамике мировой экономики. Есть подозрение, что структурные проблемы, вызванные пандемией, намного серьезней и продолжительней, чем мы думаем.

Учитываю не затихающую инфляцию и признание руководством ФРС и ЕЦБ, что она продлится намного дольше, чем они ожидали, риски стагфляции со всеми вытекающими последствиями замаячили в полный рост. Особенно тревожит сценарий, если инфляция не вернется в целевые коридоры к середине 2022г и основные Центробанки мира будут вынуждены поднимать ставки в период затухания роста/падения мировой экономики.

Как обычно первыми реагируют наименее экономически устойчивые страны. Сейчас в центре внимания падение суверенного долга европейских стран, особенно заметное в периферийных экономиках Европы (помните такую аббревиатуру – PIIGS?). На графике 5-летние CDS Греции (зеленая линия), Италии (желтая), Испании (красная), Португалии (синяя).

P.S. Как это отразится на экономике Украины? Угрозу усилить отток капитала из страны и осложнить международные заимствования для правительства и корпоративных эмитентов, полагаю, объяснять не нужно. Но у нас в фокусе интересов кадровые перестановки в Кабмине, выборы мера Харькова, личная жизнь участников «Танцев со звездами», новые заместители Арахамии, (не)задержание Кивы. Верной дорогой идут властные элиты/контрэлиты и формирующие негодную повестку дня эксперты…

ФРС, еврозона, Вячеслав Бутко
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
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