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Украина расплачивается за миф об энергетической независимости, теряя статус транзитера газа

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Украина расплачивается за миф об энергетической независимости, теряя статус транзитера газа

Одной из существенных причин энергетического кризиса, в который попала Украина, является систематическая утрата статуса транзитера российского газа. В течение последних 17 лет Украина плавно осуществляла шаги по дезинтеграции с Россией, что существенно сказывалось на цене на газ и приводило к уменьшению количества топлива, прокачиваемого через ее ГТС. С начала 2000-х гг. РФ ведет активную политику по диверсификации схемы поставок, введя в эксплуатацию сначала газопровод «Ямал — Европа», затем «Южный поток».

Об этом сообщает КП в Украине.

«Северный поток — 2» стал лишь завершающим этапом, позволяющим Москве не зависеть от Киева в вопросе поставок топлива. После сертификации СП-2 потери страны будут исчисляться в 2-3 млрд долларов, ибо, если транзит через Украину и сохранится, объемы его будут весьма незначительными: до 2024 г. по действующему контракту «Газпром» обязуется прокачивать не менее 40 млрд кубических метров.

Надеждам украинского правительства, что достроенный СП-2 не сможет пройти сертификацию, не суждено сбыться. Этот проект слишком серьезен для Германии и России, и с ним связаны обширные экономические планы обоих государств, а в инвестициях участвовали Франция, Австрия и другие страны. Стоимость доставки газа через Украину выше новых обходных маршрутов. Именно немцы будут, по сути, главными бенефициарами нового газопровода, поскольку, по сути, займут место украинцев в транзитной цепочке. К слову, цены на газ для Германии, получающей российский газ по долгосрочным контрактам, привязанным к стоимости нефти, втрое ниже, чем в большинстве стран ЕС. Следовательно, экономика Германии, находится в настоящий момент в крайне выгодном положении по сравнению с остальными европейскими державами, которые привязали

Обходными маршрутами уже активно пользуются другие европейские страны: в начале октября Венгрия заключила долгосрочный контракт с «Газпромом» на 15 лет. Она получит 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через «Турецкий поток» и 1 млрд куб. м через Австрию. До его подписания газ венгры получали через Украину. Тем самым, Будапешт ясно дал понять, что не рассматривает Киев в качестве партнера.

Как видим европейские страны, когда речь заходит об энергетике, ставят во главу угла собственные интересы, а не абстрактные политические лозунги вроде «приверженности демократии» и «европейских ценностей». Так произошло и с Молдовой, которая аналогично Украине давно выбрала курс на евроинтеграцию, а также имеет претензии к России по поводу территориальной проблемы Приднестровья. Однако, это не помешало Кишиневу договориться с «Газпромом», вследствие чего сейчас стоимость голубого топлива для него — 450 долларов за тысячу кубометров, что в нынешних обстоятельствах в 3 раза ниже рыночной.

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В нынешних условиях у Украины лучший вариант — попытаться заключить долгосрочные договоренности с РФ по газу, по примеру той же Молдовы, которая получила скидку 50%, не смотря на тяжелые переговоры с Кремлем. Это даст возможность нормально пережить отопительный сезон, наладить работу промышленности и избежать многократного взрывного увеличения тарифов на услуги ЖКХ.

транзит газа
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