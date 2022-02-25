Войти
Байден объявил о санкциях против России
война
Байден объявил о санкциях против России
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
позиция
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Транзит российского газа через украинскую территорию вырос на 20%

894
Транзит российского газа через украинскую территорию вырос на 20%

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему растет в пятницу на 20% по сравнению с предшествующими газовыми сутками, одновременно с этим резко вырос реверс по магистрали «Ямал-Европа», свидетельствуют данные операторов ГТС.

Согласно информации на сайте «Оператора ГТС Украины» заявка на прокачку газа из России на 25 февраля составляет почти 100 миллионов кубометров, что на 20% больше показателя 24 февраля. Транзит российского газа растет с понедельника, когда он находился на уровне около 50 миллионов кубов. Это более чем вдвое меньше контрактных обязательств «Газпрома».

Что касается «Ямал-Европы», то его мощности остаются невостребованными со стороны российской компании, хотя маршрут является одним из основных для «Газпрома» наряду с «Северным потоком» и ГТС Украины. Поставки по нему идут в реверсном режиме, то есть физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом в пятницу реверс резко вырос — в 6,5 раза, до 281 тысячи кубов в час, свидетельствуют данные немецкой Gascade.

Хотя отопительный сезон в Европе в целом завершается и погода остается мягкой, обычно он длится до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах остаются на крайне низких уровнях — 30,14% по данным на 23 февраля.

Читайте также: Российские танки идут на Киев

Цены на фьючерсном рынке Европы во четверг усиливали рост, по индексу TTF они достигали 1653 доллара за тысячу кубометров, подскакивая более чем на 60%. Поводом для резкого роста стало начало военной операции РФ в Украине.

транзит газа, ГТС, война с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 февраля 2022
Четверг, 24 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016