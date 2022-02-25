Транзит российского газа через украинскую территорию вырос на 20%

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему растет в пятницу на 20% по сравнению с предшествующими газовыми сутками, одновременно с этим резко вырос реверс по магистрали «Ямал-Европа», свидетельствуют данные операторов ГТС.

Согласно информации на сайте «Оператора ГТС Украины» заявка на прокачку газа из России на 25 февраля составляет почти 100 миллионов кубометров, что на 20% больше показателя 24 февраля. Транзит российского газа растет с понедельника, когда он находился на уровне около 50 миллионов кубов. Это более чем вдвое меньше контрактных обязательств «Газпрома».

Что касается «Ямал-Европы», то его мощности остаются невостребованными со стороны российской компании, хотя маршрут является одним из основных для «Газпрома» наряду с «Северным потоком» и ГТС Украины. Поставки по нему идут в реверсном режиме, то есть физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом в пятницу реверс резко вырос — в 6,5 раза, до 281 тысячи кубов в час, свидетельствуют данные немецкой Gascade.

Хотя отопительный сезон в Европе в целом завершается и погода остается мягкой, обычно он длится до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах остаются на крайне низких уровнях — 30,14% по данным на 23 февраля.

Цены на фьючерсном рынке Европы во четверг усиливали рост, по индексу TTF они достигали 1653 доллара за тысячу кубометров, подскакивая более чем на 60%. Поводом для резкого роста стало начало военной операции РФ в Украине.