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Коммуникации в доме: как осуществляется разводка сетей в коттедже

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Коммуникации в доме: как осуществляется разводка сетей в коттедже

Грамотная прокладка коммуникаций в частном доме решает практически все задачи по обеспечению высокого уровня жизни вдали от шума и суеты мегаполиса. Сегодня уровень развития технологий в строительной сфере, позволяет реализовывать проекты любой сложности, вне зависимости от наличия поблизости централизованных коммуникаций, и если инженерные сети коттеджа спроектированы и проложены без ошибок, у владельцев не возникнет никаких трудностей в процессе их эксплуатации. Совместно со специалистами компании AlterAir Киев попробуем разобраться, как они должны быть устроены, и как проходит процесс их прокладки в частном доме.

Особенности проектирования коммуникаций в частном доме

Несмотря на общие принципы, организация и устройство инженерных сетей в частных постройках отличается от аналогичных объектов и систем в многоквартирных домах. Причиной тому, являются несколько факторов.

К наиболее значимым из них относятся: площадь (в частных коттеджах, она, как правило, больше) и удаленность от магистральных сетей. Иными будут как функциональные характеристики оборудования, так и инженерные решения, используемые при подводке коммуникаций к дому.

Монтаж коммуникаций в частном доме: нюансы

Стоимость проведения коммуникаций в частном доме достигает 25-30% от общей строительной сметы. Сумма не маленькая, и чтобы исключить вероятность непредвиденных расходов, важно исключить ошибки на этапах их планирования и обустройства.

Оптимальным вариантом является обустройство коммуникаций одновременно с возведением дома. При этом, следует учитывать размер бюджета, а так же, особенности архитектуры и эксплуатации дома.

Вентиляция и кондиционирование

Главная задача вентиляции – поддержание комфортного микроклимата внутри помещений. Хорошая система обеспечивает непрерывную циркуляцию воздуха в помещениях, постоянно свежий, насыщенный кислородом воздух.

Существует несколько видов вентиляции, в том числе кондиционирование и рекуперация. Оптимальный вариант для конкретного жилья может подобрать и посоветовать специалист. В одном случае это может быть установка, к примеру, роторного рекуператора. В другом – организация приточно-вытяжной вентиляции.

Отопление

Проведение коммуникаций в частном доме, включает монтаж отопления. Большинство современных отопительных систем включает в себя трубы, радиаторы и устройство, при помощи которого разогревается теплоноситель (в основном, это газовый или электрический котел).

Для некоторых домов целесообразнее возведение отдельно стоящей котельной. Данный вариант, чаще всего используется для 2-х или 3-х этажных домов большой площади.

Электроснабжение

Электрические коммуникации в доме прокладываются только после предварительного расчета энергопотребления и заключения договора об электроснабжении с обслуживающей компанией. Осуществлять данный вид работ могут только квалифицированные специалисты.

Среди основных требований, которые учитываются при монтаже электрической сети – надежность и безопасность эксплуатации. По статистике, из-за ошибок в расчетах нагрузки на сеть, происходит 1/3 возгораний.

Водоснабжение и канализация

Обеспечение частного дома водой может осуществляться посредством врезки в магистральный водопровод или автономно, из подходящего источника воды. Им может стать подземный водоносный слой, река или озеро.

Качество воды достигается установкой специальных фильтров. Подача воды в дом осуществляется по медным, стальным или современным полимерным трубам. Разводка коммуникаций в частном доме осуществляется таким образом, чтобы трубы с горячей водой всегда располагались над трубами с холодной водой. Таким образом, можно избежать попадания конденсата с холодных труб на горячие.

Современные возможности по автоматизации частного дома

Загородные дома все охотнее и чаще выбираются для постоянного проживания, и это следует учитывать при оборудовании коммуникаций. Отключенное на несколько часов электричество особо ни на что не повлияет. Максимум, будет воспринято, как досадное недоразумение.

В частном доме, где большинство инженерных систем работает от электричества, обесточивание – равно, парализации практически всех систем жизнеобеспечения. Чтобы этого не произошло, инженеры используют нестандартные подходы, постоянно ищут новые решения.

Среди последних – автоматизация функционирования коммуникаций. Следить за состоянием систем больше не нужно. За человека это делают специальные механизмы и алгоритмы. Жизнь обитателей дома, при этом, становится приятнее и беззаботнее.

В Википедии есть интересная статья о системах отопления, используемых не только в Украине, но и в странах Европы. Информация может быть полезна широкому кругу лиц, включая владельцев загородных домов.

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