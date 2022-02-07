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Правда и мифы про онлайн кредитование

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Правда и мифы про онлайн кредитование

Начнем с того, что рынок микрофинансовых услуг с 1 июля 2020 года регулируется НБУ, а все МФО Украины должны иметь лицензию на оказание соответствующих услуг. К слову, под более жесткую регуляцию Нацбанка Украины в это же время вошли лизинговые, страховые, коллекторские компании, кредитные союзы и ломбарды.

Репутация решает все

До 2020 года микрофинансовые компании находились под присмотром Нацкомфинуслуг, которая иногда закрывала глаза на деятельность компаний, очень часто действовавших вне рамок законодательства Украины. Со стороны финансовых компаний к должникам нередко применялись угрозы, шантаж и другие методы психологического воздействия. При этом с другой стороны тоже не все клиенты были честны: многие брали деньги в долг точно зная, что не будут их возвращать. А платили за это все большими процентами по кредиту порядочные клиенты. Отсюда и негативный фон вокруг микрозаймов.

В 2021 году было несколько прецедентов, когда НБУ применял существенные штрафные санкции (от 85 000 до 136 000 гривен) к финансовым компаниям за нарушение норм украинского законодательства. Многими это расценивалось как публичная порка в назидание другим представителям финансового сектора.

Тем не менее, рынок микрофинансирования постепенно приобретает «человеческое лицо». На это есть запрос от самих клиентов, и в перспективе это будет выгодно и самим МФО. Улучшить ситуацию вокруг финансовых компаний взялись не только государственные структуры, но и отраслевые объединения. Заметную роль в упорядочивании рынка играет Всеукраинская Ассоциация Финансовых компаний – ВАФК. Алла Савьюк, президент ассоциации, разработала «Кодекс этичного поведения для МФО»

Миф первый: «деньги до зарплаты» выдают тем, кому отказали банки

Это не всегда так. Во-первых, МФО не всем выдают деньги, и есть большая вероятность получить отказ даже клиенту, у которого не испорчена кредитная история. Во-вторых, многих клиентов от банковских кредитов отпугивает бумажная волокита, справки с места работы и время оформления займа. Поэтому им проще взять на месяц недостающую сумму денег в МФО за 15 минут, чем возится с банком 1-3 дня. То есть клиентами МФО могут быть вполне себе платежеспособные клиенты, которые просто хотят сэкономить свое время.

Миф второй: МФО выдают деньги под огромные проценты

Отчасти это так и есть. По данным сайта Banki.ua процентная ставка составляет в среднем 1,5-2,5% в день, что в годовом исчислении достигает свыше 800% годовых, а по сложной методике НБУ – более 25 000% в год.

Но рынок не стоит на месте. Сейчас появляются предложения взять деньги на более длительный срок под более низкий процент. Например, есть предложения кредитов до полугода с реальной процентной ставкой 150% годовых. Это по-прежнему много, но у нас и рынок соответствующий – с высокими рисками для кредитора.

Заключение

Микрофинансовые компании, снижая ставки и удлиняя сроки кредитования, потихоньку переходят на территорию банков. Уже сейчас между банками и МФО начинается битва за клиента, и еще не ясно кто станет победителем. МФО сейчас технологичны, более маневренные в принятии решений и удобнее. С другой стороны банки имеют больше ресурсов для продвижения на рынке своих финансовых продуктов.

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