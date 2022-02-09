Как разрешить кредитный спор и не остаться у банка в долгу?

В начале 2021 года часть неработающих кредитов в Украине составила 41%. Такая статистика говорит о том, что физические и юридические лица не всегда выполняют свои обязательства по кредитным договором. Тому есть различные причины и объяснения. Некоторые не могут платить проценты и выплачивают только тело кредита. Другие вовсе прекратили выполнять взятые на себя обязательства из-за ухудшения финансового положения в связи с пандемией. И это только часть причин, на самом деле их гораздо больше.

Но что делать физическим и юридическим лицам, которые исправно платят по кредиту, но при этом банк продолжает необоснованно начислять задолженность или в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку. Как правило, в такой ситуации возникает спорная ситуация.

Разговаривать с банком на равных можно только при помощи высококвалифицированного, опытного юриста. Самостоятельно разобраться со всеми тонкостями и подводными камнями будет затруднительно. Заказать услуги адвоката в Киеве вы можете вот здесь. Заручиться поддержкой юриста — это значит повысить свои шансы на выигрыш в нелегком процессе.

Наиболее распространенные кредитные споры

Чаще всего споры между должниками и кредиторами возникают по следующим основаниям:

Кредитора не устраивают условия кредитного договора. Увеличение или уменьшение кредитной ставки. Решение вопросов, связанных с залоговым имуществом. Незаконная передача кредитного дела коллекторским агентствам. Самовольное повышение процентной ставки банком в одностороннем порядке.

Чтобы разобраться, прав ли банк, обоснованны ли его действия, и как можно разрешить спор, каждому человеку понадобиться адвокат по кредитным спорам, обратиться к которому можно по ссылке https://legal.ua/ru/advokat-po-kreditnyim-sporam.html.

Как найти истину и защитить себя в споре с банком?

В первую очередь, нужно заручиться поддержкой адвоката, который внимательно проанализирует кредитный договор, изучит ситуацию и разработает юридически грамотный план действий.

Как правило, адвокаты по кредитным спорам:

собирают доказательственную базу;

представляют интересы клиентов перед банком;

составляют претензии;

подготавливают пакет документов для обращения в суд;

представляют интересы клиентов в суде;

обжалуют судебные решения;

сопровождают клиентов на стадии исполнительного производства.

Решение кредитного спора — это как спасение утопающего, т. е. дело рук последнего. Чтобы разговаривать с банком «на равных» нужно, чтобы это делал профессионал, который виртуозно разбирается в кредитных делах и финансах. Не принимайте скоропалительных решений. В решении кредитного спора важен каждый шаг, который должен быть обдуманным, юридически грамотным и законным.