МВФ пришлет миссию в Украину при прогрессе выполнения программы stand-by

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам второго пересмотра программы stand-by может пройти в первом квартале этого года, как и планировалось, при условии прогресса в выполнении программы, сообщил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг, сообщает Интерфакс.
«Миссия по второму пересмотру, как ожидается, состоится в первом квартале этого года при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы», — сказал он.
По его словам, точную дату при таком развитии событий может уточнить офис МВФ в Киеве.
Райс добавил, что МВФ следит за развитием событий в Украине, надеясь на снижение напряженности.
Представитель Фонда также сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на следующей неделе посетит Европу, в том числе Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая продйет 18-20 февраля (в которой примет участие делегация из Украины — Ред.).
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на минувшей неделе анонсировал завершение второго пересмотра программы stand-by в конце февраля-начале марта.
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