ВСУ сообщает об уничтожении 20 единиц вражеских танков в Черниговской области

Украинская армия уничтожила колонну из 10-15 единиц вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок в Чернигов, и 20 единиц вражеских танков в Менском районе Черниговской области, сообщает оперативное командование «Север».

«Оперативное командование „Север“ уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении в Черниговской области. Утраты живой силы уточняются. Также подразделение „Севера“ уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок в Чернигов. Утраты около 10-15 единиц техники. Чернигов удерживает оборону и уничтожает врага! Верьте в ВСУ и поддерживайте!», — сказано в сообщении в Facebook.