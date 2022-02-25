Сухопутные войска ВСУ посчитали потери войск РФ за 25 февраля

Количество потерь российских войск составляет более тысячи за сегодня, стойко удерживают оборону, стойко удерживают оборону, заявляет пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
«Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи. Такого количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не имела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта», — говорится в сообщении в Facebook.
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