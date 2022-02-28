Потери российской армии уже более 5,3 тысяч человек убитыми и ранеными

Потери российской армии с начала агрессии составили более 5,3 тысяч человек убитыми и раненными, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«За 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в нашем плену», — написал он на своей странице в Фейсбуке.