Из-за попадания ракеты оккупантов в киевскую телевышку некоторое время каналы работать не будут

В МВД заявляют, что в результате удара российских войск по киевской телебашне было попадание в аппаратную вещателя, телеканалы некоторые время не будут работать.

«Попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Какое-то время каналы не будут работать», — говорится в сообщении МВД, размещенном в телеграм-канале.

При этом в сообщении отмечается, что в ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов.