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Особенности антибиотиков широкого спектра действия

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Особенности антибиотиков широкого спектра действия

Антибиотики широкого спектра действия представляют собой специальную группу химических веществ. В малых дозах данные препараты оказывают избирательное токсическое воздействие на патогенные микроорганизмы, что позволяет справиться с разными заболеваниями. 

Преимущества антибиотиков 

Преимуществом антибактериальных лекарств является их универсальность, что  позволяет не привязываться к наименованию медикамента и в случае необходимости  выполнить замену одного лекарства на другое. Главное - препарат должен содержать в основе  такое же действующее вещество, поэтому всегда можно найти доступное по цене  лекарственное средство или купить аналог при отсутствии главных медикаментов. 

Назначаются антибиотики врачом по соответствующим показаниям. Выбор препарата зависит от характера и тяжести заболевания. Выпускаются антибактериальные средства в разных формах:

  • таблетки;

  • капсулы;

  • сиропы;

  • внутримышечные или внутривенные инъекции

  • мази 

  • крема.

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Разновидности антибиотиков

Антибактериальные средства останавливают рост болезнетворных микроорганизмов и подавляют их жизнедеятельность. Правда, некоторые из них приспосабливаются к созданным условиям и приобретают устойчивость к используемым препаратам. 

Рассмотрим группы универсальных антибиотиков:

  • Тетрациклины. Предназначены для прекращения роста бактерий и остановки их развития. Подавляют синтез бактериальных белков и помогают бороться с болезнями.
  • Фторхинолоны. Применяются в случае тяжело протекающего заболевания. Борются против грамположительных и грамотрицательных бактерий. Подобные препараты легко противостоят синегнойной инфекции и внутриклеточным паразитам.
  • Пенициллины. Отличаются бактерицидным и бактериостатическим воздействием. Оказывают влияние на клетки микроорганизмов, подавляют их рост и развитие.
  • Макролиды. Используются в форме таблеток и суспензий. Выделяются медленным воздействием на организм человека так как приостанавливают размножение патогенных микроорганизмов, но не убивают их.
  • Цефалоспорины. Вводятся внутримышечно и внутривенно. Справляются с пневмонией и другими тяжелыми болезнями. Применяются в хирургии, урологии, гинекологии.
  • Карбапенемы. Используются для лечения тяжелых или высокорисковых инфекций. Оказывают бактерицидное воздействие благодаря нарушению образования клеточной стенки бактерий.

Разнообразие антибиотиков способствует лечению большинства болезней. Это позволяет подобрать подходящее средство для борьбы с патогенными микроорганизмами.

 

 
 
 
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