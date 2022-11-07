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Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

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Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

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Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Друга місія Міжнародного валютного фонду, на якій розглядатиметься питання щодо моніторингової програми України, працюватиме з 11 по 17 листопада.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу, присвяченому першому місяцю його роботи на посаді очільника НБУ
"Один із наших базових, основних пріоритетів протягом цього періоду, звісно, була взаємодія з МВФ. Якраз в цей місяць відбулись основні дискусії, розпочалась робота в рамках Місії, яка відбувалась у Відні.

За тиждень розпочнеться новий етап - друга Місія - де ми продовжимо дискусії", - заявив Пишний.

За його словами, у Відні відбулись предметні, "не скажу, що прості", але в цілому конструктивні дискусії.

"По всьому спектру питань, пов'язаних з макроекономічною ситуацією, валютною політикою, кредитно-грошовими відносинами, фінансовою стабільністю, фіскальною консолідацією - власне, увесь спектр питань, які так чи інакше дотичні до цінової, фінансової стабільності, були предметом обговорення.

Остаточні домовленості будуть сформульовані вже за результатами другої Місії, яка розпочне свою роботу 11 листопада. Ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада", - додав Пишний.

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