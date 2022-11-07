Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

RSS

Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС

75
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС

Морські поставки російської нафти минулого тижня досягли п'ятимісячного максимуму, оскільки часу для суден, що залишають порти Балтійського і Арктичного регіонів, щоб досягти ключових пунктів призначення до того, як санкції ЄС вступлять в силу, залишається все менше.

Про це пише Bloomberg.

Вантажопотік з РФ виріс до 3,6 млн барелів на добу, що є найвищим показником з початку червня, в той час як менш волатильний чотиритижневий середній показник також виріс, досягнувши максимуму з серпня.

Великобританія наслідувала приклад ЄС, заборонивши своїм компаніям надавати страхові та інші послуги суднам, що перевозять російську нафту, якщо тільки вантаж не купується за ціною нижче ще не узгодженої верхньої межі, встановленої коаліцією країн "Великої сімки" та Австралії. Цей крок, як і заборона ЄС, набуде чинності 5 грудня.

Найбільше зростання, як в об'ємному, так і в процентному вираженні, відбулося в поставках з арктичного терміналу Мурманська.

"З Мурманська суднам потрібно більше часу, щоб досягти пунктів призначення в Азії, ніж з терміналів на Балтиці або в Чорному морі, і цей стрибок може відображати прагнення доставити обсяги до того, як санкції ЄС не дозволять суднам блоку перевозити російську нафту і заборонять надавати страхові та інші послуги решті флоту", - зазначає Bloomberg.

Судна, що перевозять російську нафту, також стають більш обережними щодо пунктів призначення. Все більше суден залишають російські порти, не повідомляючи про кінцевий порт вивантаження, зауважує агентство.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 ноября 2022
Четверг, 3 ноября 2022
Среда, 2 ноября 2022
Вторник, 1 ноября 2022
Четверг, 27 октября 2022
Четверг, 20 октября 2022
Четверг, 13 октября 2022
Среда, 12 октября 2022
Понедельник, 10 октября 2022
Четверг, 29 сентября 2022
Четверг, 22 сентября 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016