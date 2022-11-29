Честный обзор iPhone 14

С момента выхода в свет четырнадцатой серии айфонов прошло уже два месяца, за которые опытные эксперты и обычные пользователи успели рассмотреть, затестить и оценить новинки с ног до головы. Большинство отзывов о смартфонах — положительные, хотя и не без обоснованной критики. В этой статье пошагово разберемся в ключевых особенностях базовой модели iPhone 14, опираясь на реальные показатели, доказанные делом.

Яркий экран

Классический Айфон 14 оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма с разрешением 2532х1170 и плотностью пикселей 460 точек на дюйм. Изображение на экране выглядит реалистичным и красочным, чему также способствует фирменная матрица Super Retina XDR. Среди заметных изменений — увеличение максимальной яркости до 1200 нит (в HDR-формате). Картинка остается живой и вполне читабельной, даже если пользоваться смартфоном на улице в солнечный день. Знаменитая «челка» осталась на месте, в отличие от флагманских моделей, где ее заменил «Динамический остров».

Процессор и память

Сердцем 14-го Айфона стал уже знакомый с 13-й серии процессор A15 Bionic, который работает на четырех энергоэффективных и двух производительных ядрах. Производитель заявляет об улучшении работы чипсета в отношении быстродействия и потребления заряда аккумулятора. За скоростную загрузку графики дополнительно отвечает пятиядерный GPU с поддержкой технологии Metal 2. Смартфон безупречно ведет себя даже в режиме многозадачности, при работе с ресурсоемкими играми и приложениями. Высокую производительность обеспечивает также 16-ядерная система аппаратного ускорения Neural Engine.

Доступно три версии смартфона с разными вариантами внутренней памяти:

128 ГБ;

256 ГБ;

512 ГБ.

Серьезным новшеством стало расширение ОЗУ до 6 гигабайт против 4 у предшественника — iPhone 13. Увеличенная скоростная память стандарта LPDDR5 — гарантия быстрой работы смартфона в самых сложных условиях.

Улучшенная камера

Визуально основная камера в Айфон 14 не выглядит инновационной: давно знакомые два объектива — широкоугольный и сверхширокоугольный, по 12 Мп каждый. Однако изменения есть, и скрываются они в аппаратной части модулей:

чувствительный сенсор с увеличенной площадью матрицы для максимального захвата света (вполовину больше, чем у предшественника);

автофокус на селфи-модуле;

доработанная оптическая стабилизация видео Action Mode;

улучшенная функция Deep Fusion для наилучшей четкости и детализированности кадров;

алгоритм Photonic Engine для устранения артефактов при съемке в плохих световых условиях.

Фотографии, сделанные на iPhone 14, могут смело соревноваться с профессиональными снимками.

Другие моменты

Айфон 14 радует автономностью: в режиме просмотра видеороликов его хватает примерно на 20 часов работы на одном заряде аккумулятора. Смартфон получил поддержку eSIM, однако стандартные слоты также остались, поэтому пользователь вправе самостоятельно выбрать удобный вариант. Среди полезных новшеств — поддержка спутниковой связи для вызова экстренных служб (недоступна в Европе) и технология распознавания автомобильных аварий с автоматическим звонком спасателям.

Подведем итоги

Айфон 14 оснащен всеми необходимыми технологиями, которые ожидаешь увидеть в современном смартфоне. Качественные фото- и видеосъемка, яркий экран, мощная батарея, высокая производительность и энергоэффективность — по каждому из пунктов этому гаджету можно поставить оценку 5 из 5-ти.