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Українці збирають підписи під петицією про накладання санкцій на Олега Крота та холдинг Techiia, які підтримують 1xBet

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Українці збирають підписи під петицією про накладання санкцій на Олега Крота та холдинг Techiia, які підтримують 1xBet

На сайті Президента України Володимира Зеленського з’явилась електронна петиція з вимогою накласти санкції на компанії, що наче пов’язані з державою-агресором і підтримують російський бізнес в Україні - повідломляє zn.ua

Автор петиції просить Зеленського як голову Ради національної безпеки і оборони України винести на розгляд РНБО та прийняти рішення про накладання санкцій на українські та російські юридичні особи, що начебто працюють в Україні в інтересах держави-агресора, а також щодо фізичних осіб – керівників та власників цих компаній. Мова про операторів грального бізнесу, які схоже тим чи іншим чином пов’язані з російським бізнесом, в більшості випадків – зі скандально відомим російським букмекером 1xBet, який наразі намагається через Окружний адміністративний суд міста Києва поновити свої анульовані ліцензії на роботу в Україні.

В петиції пропонуються до накладання санкцій сам російський букмекер 1xBet, його представник в Україні ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”, ”доньки” 1xBet, що працюють в Україні - PointLoto (ТОВ ”Поінтлото” та російські ТОВ ”Мелофон” і ТОВ ”Селебрити”), FanSport (ТОВ ”Плей Фан Інвестмент”), а також російська букмекерська контора Фонбет (російське ТОВ ”Пин-ап.ру”) і букмекер BetWinner, який офіційно працює в РФ. Окрім того, накласти санкції пропонується й на український IT-холдинг Techiia, який звинувачують у просуванні 1xBet в Україні. Автор петиції вказує, що Techiia начебто тісно співпрацює з 1xBet, має з ним зв’язок, та брала участь у допомозі виходу росіян на український ринок.

”Головний юрист TECHIIA Роман Родін є рідним братом Олександра Родіна, що є директором ТОВ ”Твоя беттінгова компанія” - представника 1xBet в Україні. Співзасновник TECHIIA Олег Крот в інтерв’ю Bihus.info не приховує, що зацікавлений у роботі 1xBet в Україні: ”Це така ж сама компанія, як багато інших, які заробляють гроші. Якщо компанія не платить у Росії податки, і платитиме їх в Україні, причому великі – у чому проблема?”. При цьому Крот лукавить, бо 1xBet працює в росії через свого клона 1xСтавка і сплачує податки в бюджет країни-агресора”, - йдеться в петиції.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ виявили, що головний юрист українського холдингу Techiia Роман Родін є рідним братом Олександра Родіна, директора ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”, яка представляє в Україні російський букмекер 1xBet і яка отримувала на його роботу в нашій країні дві ліцензії, які згодом після широкого суспільного резонансу були анульовані в вересні 2022 року. Окрім того, відомо, що Techiia схоже тісно співпрацювала з 1xBet в 2021 році по напряму кіберспорту і продовжувала це робити в 2022 році – вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначимо, що вперше про співзасновника холдингу Techiia Олега Крота стало відомо широкому загалу тоді, коли він заявив, що перерахував на потреби ЗСУ одразу 60 млн доларів – один з найбільших приватних донатів на армію, про походження якого та про куди саме ці гроші були направлені Олег Крот не зміг чітко відповісти.

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