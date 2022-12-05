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До 33 тисяч на сім'ю. Як отримати нові виплати від міжнародної організації

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До 33 тисяч на сім'ю. Як отримати нові виплати від міжнародної організації

Українці, які постраждали в результаті війни, можуть отримати грошову допомогу. Нові виплати здійснюватиме Естонська рада у справах біженців - повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що треба знати про нову грошову допомогу українцям

Грошову допомогу в 2200 гривень на кожного члена сім'ї можуть виплатити, якщо люди ще не отримують виплати від інших програм. Виплачувати кошти будуть раз на місяць протягом трьох місяців.

Тобто одна людина отримає загалом 6600 гривень, а сім'я з 2 людей – 13200 гривень. Максимально можуть призначити грошову допомогу на 5 членів сім'ї – це 33 тисячі гривень упродовж 3 місяців. На виплату доведеться чекати 5 днів після підтвердження заяви. Кошти надійдуть на банківський рахунок.

Для того, що подати заявку на виплати, треба зателефонувати на номер кол-центру: (067) 105-28-03.

Ті, хто живуть на тимчасово окупованих територіях, також можуть подати заявку на цю допомогу, заповнивши форму на сайті: register.pagulasabi.ee/uk.

На виплати можуть претендувати мешканці 9 областей: які категорії

Зазначається, що на грошову допомогу можуть претендувати мешканці або внутрішні переселенці з таких областей України: Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Київська, Сумська, Чернігівська, Миколаївська, Одеська.

Перевагу надаватимуть найбільш вразливим категоріям:

  • громадяни, члени сімей яких були поранені внаслідок бойових дій;
  • ті, хто втратили житло внаслідок бойових дій;
  • ті, чи житло було частково зруйноване і потребує ремонту;
  • одинока мати чи батько з неповнолітніми дітьми;
  • сім'ї, у яких хтось має інвалідність чи онкологію, і які потребують коштовного лікування;
  • ті, хто втратили роботу;
  • переселенці, які не можуть повернутися додому, бо територія окупована чи там ведуться бойові дії.
  • малозабезпечені сім'ї працездатного віку.
Источник: РБК-Украина
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