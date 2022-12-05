Электронная визитная карточка

В современном мире невозможно уже представить существование человека без присутствия в его жизни глобальной паутины интернет. Практически каждый, кто имеет доступ к смартфону, ноутбуку, компьютеру или другому гаджету представлен в интернете как участник соцсетей, пользователь различных приложений, клиент банка, коммунальных служб, покупатель в онлайн магазине и многих других. Огромное количество представителей бизнеса от самых мелких фирм до мощнейших мировых корпораций ведут свои дела в этом виртуальном мире. Чтобы заявить о себе, здесь неплохо иметь уникальный сайт-визитку, какие создает маркетинговая студия под названием Marketing MIX, которая успешно занимается маркетинговыми продвижениями.

Что собой представляет сайт-визитка?

По сути, такой сайт представляет собой небольшой компактный веб-ресурс, несущий краткую информацию о компании или человеке. Он максимально простой и информативный, что способствует привлечению новых клиентов.

Такая электронная визитка имеет не более 1-3 страниц. На первой, как правило, размещается вся необходимая информация о фирме или персоне, логотипы, сфера деятельности.

Следующая страница может содержать данные о товаре или услугах. На последней странице размещают контакты, адреса, ссылки на соцсети.

Главные особенности:

стабильная работа ресурса;

лаконичная презентация и краткое содержание;

высокая скорость загрузки;

стильный уникальный дизайн;

адаптация под любые гаджеты.

Так как сайт-визитка является лицом компании в интернете, она должна привлекать внимание, быть приятной в использовании, информативной. По ней пользователи будут судить о фирме или личности в целом.

Разновидности электронных визиток

В зависимости от направления использования сайты-визитки можно разделить на следующие типы:

бизнес-сайты – принадлежат компаниям для связи с клиентами, продвижения товаров и услуг;

персональные – для частных лиц, помогают в общении с друзьями, коллегами, создании клубов по интересам;

портфолио – люди творчества демонстрируют свои работы, ищут заказчиков, общаются с подписчиками.

Чтобы заказать сайт визитку, можно пройти по ссылке https://mmix.ua/sozdanie-sajta-vizitki/ и стать владельцем уникального веб-ресурса, идеально отражающего индивидуальность заказчика.

Преимущества

Сайт-визитка маленький компактный ресурс, но почему ему так часто отдают предпочтение перед массивными корпоративными сайтами? Качественный информативный продукт может заявить о своем владельце и помочь заполучить клиентов. Он имеет такие плюсы:

краткий срок создания;

доступная цена;

стильный дизайн;

удобный функционал;

возможность самостоятельно вносить изменения.

Главная задача заказчика для достижения успеха суметь выбрать надежного профессионального разработчика.