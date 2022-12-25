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Регистрируем оффшорную компанию в Киеве: консультации специалиста

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Регистрируем оффшорную компанию в Киеве: консультации специалиста

Независимо от того, какие решения вы принимаете в своем бизнесе, без консультации специалиста не обойтись. Его присутствие ― залог успеха в любом деле. Если вас интересует регистрация оффшорных компаний в Киеве, проконсультируйтесь со специалистами компании Crystal Tax.

Документация

Если вы решили открыть оффшорную компанию, прежде всего, стоит собрать все необходимые документы. Как правило, это:

  • документ, который подтверждает личность бенефициара организации и поверенного;
  • документ, который подтверждает место проживания бенефициара организации и его поверенного;
  • информация о компании.

Название вашей организации возможно выбрать из списка готовых компаний или придумать самостоятельно. В последнем случае стоит проверить, нет ли еще одного такого же названия. Чтобы не возникло проблем, рекомендуем подготовить три названия. Это позволит вам сэкономить время в случае выявления идентичностей.

Регистрация оффшорной компании может быть инициирована на основе копий паспорта Украины и загранпаспорта. Именно поэтому рекомендуем проконсультироваться со специалистами перед тем, как подавать бумаги в соответствующие органы.

Отдельно о документах компании

Стандартный пакет документов организации, которые нужно предоставить при ее регистрации в офшоре, включает:

  • свидетельство о регистрации компании (точнее выписка из реестра);
  • устав учреждения;
  • протокол собрания директоров;
  • доверенность на представление интересов организации;
  • документы, которые заверены у нотариуса;
  • трастовое соглашение;
  • сертификат на акции;
  • документы 5-7 в оригинале;
  • отказ от должности номинального директора без даты.

Традиционно документы представляют на английском языке. Для использования бумаг на территории стран СНГ, потребуется соответствующий перевод. Ведь английский у них не официальный.

Если вас интересует регистрация компании в ОАЭ, оставляйте заявку по ссылке https://crystal.tax/otkryt-firmu-v-oae.html. Менеджер перезвонит вам, ответит на все вопросы, которые интересуют вас. Заполните форму на сайте и получите максимум выгоды от сотрудничества.

Финансовый аспект

Стоимость услуг зависит от нескольких моментов:

  • объема работы;
  • сроков;
  • требований клиента.

Обратите внимание: обслуживание оффшорной компании необходимо проводить ежегодно. Доверяя его профессиональным организациям, вы будете вносить сумму за год наперед. Обслуживание включает:

  • юридический адрес;
  • услуги местного/регистрационного агента;
  • фиксированные сборы;
  • госпошлина;
  • услуги номинального директора;
  • выпуск документов;
  • ведение бухгалтерского учета.

Чтобы узнать детали, проконсультируйтесь со специалистами компании.

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