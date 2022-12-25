Регистрируем оффшорную компанию в Киеве: консультации специалиста

Независимо от того, какие решения вы принимаете в своем бизнесе, без консультации специалиста не обойтись. Его присутствие ― залог успеха в любом деле. Если вас интересует регистрация оффшорных компаний в Киеве, проконсультируйтесь со специалистами компании Crystal Tax.
Если вы решили открыть оффшорную компанию, прежде всего, стоит собрать все необходимые документы. Как правило, это:
Название вашей организации возможно выбрать из списка готовых компаний или придумать самостоятельно. В последнем случае стоит проверить, нет ли еще одного такого же названия. Чтобы не возникло проблем, рекомендуем подготовить три названия. Это позволит вам сэкономить время в случае выявления идентичностей.
Регистрация оффшорной компании может быть инициирована на основе копий паспорта Украины и загранпаспорта. Именно поэтому рекомендуем проконсультироваться со специалистами перед тем, как подавать бумаги в соответствующие органы.
Стандартный пакет документов организации, которые нужно предоставить при ее регистрации в офшоре, включает:
Традиционно документы представляют на английском языке. Для использования бумаг на территории стран СНГ, потребуется соответствующий перевод. Ведь английский у них не официальный.
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Стоимость услуг зависит от нескольких моментов:
Обратите внимание: обслуживание оффшорной компании необходимо проводить ежегодно. Доверяя его профессиональным организациям, вы будете вносить сумму за год наперед. Обслуживание включает:
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