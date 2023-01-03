Через Андрія Шевченка УЄФА та ФІФА готують Україні футбольні санкції

У разі продовження практики втручання в діяльність національної футбольної асоціації - УАФ, - УЄФА та ФІФА введуть проти України санкції у вигляді виключення зі свого складу, про що попередили офіційним листом, який оприлюднив перший віце-президент УАФ Олег Протасов.

Оскільки відповідні втручання, а саме спроби проведення нелегітимних виборів керівника Асоціації, за інформацією Terrikon проводяться задля можливого «призначення» новим очільником Андрія Шевченка, то із ним на цю тему представники УЄФА провели вже кілька попереджувальних розмов. Про це розповіли одразу кілька спортивних журналістів.

Зокрема, президент УЄФА Александер Чеферін перший раз спілкувався з Шевченком ще на початку грудня, писав журналіст Ігор Бурбас.

«За моєю інформацією, на початку минулого тижня він (Шевченко, - ред) мав з президентом УЄФА телефонну розмову. Не надто приємну для себе. Александер Чеферін проінформував амбітного чиновника-початківця - якщо у Будинок Футболу його «заведуть» в обхід закону, то двері до Виконкому УЄФА для нього назавжди зачинені. Шевченко намагався прикритися іменем Володимира Зеленського. Мовляв, це глава держави штовхає йти на вибори. На це у відповідь почув, що краще від такого наміру відмовитися, аби не заплямувати своє легендарне ім‘я», - зазначав Бурбас.

Крім того, за інформацією українського журналіста Михайла Співаковського попереджував Шеву про ризики втратити репутацію і його ексколега з «Мілана» Звонімір Бобан.

«Я чув таку версію, що Шевченко отримав дзвінок з УЄФА. Це був його ексколега з Мілана Звонімір Бобан, який сказав Шевченко не робити цього, бо він зіпсує собі репутацію. Таким чином до влади не приходять (в УАФ, - ред). В УЄФА це навряд чи оцінять», - розповів футбольний журналіст Михайло Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".

Вже наприкінці грудня, зі слів журналістки Ольги Вітак, стало відомо про те, що розмов Чеферіна із Шевченком стосовно незаконних виборів в УАФ було декілька. І президент УЄФА в останній з них вже прямо попередив Шеву про ризик стати вигнанцем у футбольному світі.

«Якщо після всіх методів тиску, підробних протоколів і підписів в бюлетенях для голосування, Шеву "посадять" в крісло керівника УАФ, то жоден президент національної асоціації з членів УЄФА не стане тиснути йому руку.

В нещодавній телефонній розмові Чеферін змушений був піднімати цю тему знову, через дуже негативну реакцію на події в Україні збоку керівників футбольних асоціацій одразу декількох європейських країн», - повідомляла Ольга Витак.