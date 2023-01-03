Шкарлет назвав кількість школярів, які перебувають за кордоном

Станом на 3 січня 2023 року за межами України перебувають близько 500 тис. українських дітей шкільного віку, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"На сьогодні за кордоном перебувають близько 500 тис. дітей шкільного віку, які навчаються в закладах загальної середньої освіти", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону у вівторок.
Міністр нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення за кордоном перебувало 650-690 тис. українських дітей віком до 18 років, станом на вересень - 488 тис., на грудень - 480-520 тис. дітей.
За його словами, міністерство не має інформації, що діти масово забирають документи з українських шкіл.
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