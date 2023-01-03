КИЙ АВІА КАРГО: 20 років працюємо заради спокою наших клієнтів

На українському ринку міжнародних вантажних перевезень працює багато компаній, як національних, так і міжнародних. Втім, лише одиниці з них можуть похвалитися багаторічною успішною історією та повним спектром послуг з доставки вантажів. Одна з таких компаній — КИЙ АВІА КАРГО.

Транспортно-експедиторська компанія КИЙ АВІА КАРГО працює на ринку з 2002 року. За цей час її клієнтами стали тисячі комерційних компаній та приватних осіб. Сотні тон різноманітних вантажів було доставлено в різні куточки світу з України та імпортовано в нашу країну.

Увесь цей час головним принципом роботи компанії було і є піклування про спокій клієнтів. Адже будь-який вантаж це цінність. Інколи це товари, вартістю мільйони гривень, а інколи — особисті речі, домашні меблі, музичні інструменти та предмети мистецтва, значимість яких для власників вимірюється не лише в грошах.

Основні послуги, які надає компанія КИЙ АВІА КАРГО

Авіаперевезення комерційних вантажів;

Морські контейнерні перевезення (LCL, FCL);

Перевезення особистих речей;

Офісні переїзди за кордон;

Перевезення виставкових вантажів та предметів мистецтва;

Страхування вантажів;

Митне оформлення вантажів;

Компанія завжди докладає максимум зусиль на всіх етапах перевезення, щоб забезпечити надійну доставку вантажу та гарантії, а відповідно спокій, для відправника та отримувача. Тож, враховуючи підхід та багаторічний успішний досвід роботи, сьогодні клієнти без вагань довіряють компанії найцінніше.

Після початку повномасштабної військової агресії КИЙ АВІА КАРГО не припинила діяльність, а навпаки — швидко перебудували схему роботи і логістичні ланцюжки, щоб і далі забезпечувати оптимальні строки доставки.

Тепер, авіа та морські перевезення здійснюються через країни Східної Європи, з якими межує Україна. Так, авіадоставка здійснюється через аеропорти Варшави та Катовіце, а перевезення морем — через польські порти Гдиня і Гданськ, румунський Констанца та німецький Гамбург.

Основною особливістю роботи сьогодні є те, що всі вантажні перевезення з України є мультимодальними: тобто включають в себе як автомобільний, так і інші види транспорту (авіа, море). Відповідно, збільшується кількість етапі та вартість доставки. КИЙ АВІА КАРГО докладає максимум зусиль, для того щоб клієнти якомога менше відчули це зростання. Зокрема, консолідує вантажі на власному складі в Києві, що дозволяє зекономити на вартості автомобільних перевезень.

Враховуючи, що дуже часто має значення не лише надійність доставки, але і строки, компанії вдалося повернути послугу експрес-доставки вантажів. Тож сьогодні, клієнти КИЙ АВІА КАРГО можуть доставити товари та особисті речі по всьому світу менше ніж за 10 днів.

Більше інформації про компанію та її послуги можна отримати, завітавши на сайт https://www.cargo-ukraine.com/