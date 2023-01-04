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Ринок нерухомості впав майже втричі за три квартали 2022 року

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Ринок нерухомості впав майже втричі за три квартали 2022 року

За 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили у 2,7 рази менше договорів з купівлі-продажу нерухомості, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – кількість угод знизилась з 598 тисяч до 224 тисяч.
Про це йдеться в даних Опендатабот.
"Ситуація дещо покращилась у третьому кварталі, проте 2022 все ще залишається провальним для ринку нерухомості", – зазначають аналітики.

Перважна більшість з 224 тисяч угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%).
Для порівняння: у 2021 році частка договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків складала 36%, а земельних ділянок та паїв — 31% від загальної кількості посвідчених угод.
Купівлі квартир та житлових будинків у 2022 впали майже у 3,5 рази – з 218 тисяч до 63 тисяч угод. Провальним виявився ІІ квартал 2022 року – з квітня по травень було укладено лише 9,4 тисячі договорів.

Що стосується нотаріусів, то стабільно незмінною залишається лише частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами — 94% від загальної кількості угод.

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