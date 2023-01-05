Покупка недвижимости в Протарасе — апартаменты или вилла

Протарас на Кипре – перспективная для инвестиций локация. Это курортный населенный пункт с большим потоком туристов в период с мая по ноябрь. Инвесторы предпочитают приобретать недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду отдыхающим. У незнакомых со спецификой Кипра бизнесменов возникает вопрос: какой жилой объект лучше подходит для сдачи в аренду. Мы собрали все преимущества и недостатки покупки апартаментов и вилл.

Преимущества апартаментов в Протарасе

Квартиры, квартиры-студии и пентхаусы востребованы в сезон. Обычно их площадь составляет от 70 квадратных метров, по сравнению с виллами это небольшие габариты, поэтому апартаменты проще сдать. Еще один плюс — минимальное время простоя между сменой арендаторов. Рассмотрим другие преимущества приобретения апартаментов:

многоквартирные дома находятся ближе к центру, рядом больше инфраструктурных объектов;

квартиры проще в обслуживании — удобнее следить за порядком;

есть возможность следить за порядочностью жильцов удаленно — если они ведут себя неподобающе, вам об этом сообщают соседи.

Первая линия — приоритет для туристов. Но в Протарасе не проблема найти многоквартирный дом на первой береговой линии. Вам не придется искать виллу, чтобы обеспечить арендаторам быстрый доступ к морю.

Если апартаменты находятся в центре, возможно, некоторым арендаторам не понравится оживленность локации, городская суета и постоянный трафик. Но это скорее частный случай, чем тенденция.

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Чем выгодна покупка виллы

Частные дома повышенного комфорта отличаются большой площадью и наличием приусадебного участка. Это повышает класс недвижимости и позволяет привлечь более обеспеченных арендаторов. Разберем подробно другие преимущества вилл:

Отсутствие непосредственных соседей. Вы будете получать меньше жалоб и недовольных комментариев, если кому-то не понравятся арендаторы. Гибкие возможности проектирования. На этапе строительства у вас будет больше опций по планировке будущего объекта. К примеру, можно провести коммуникации по своему усмотрению. Обычно виллы снимают семьи с детьми, которые приезжают в Протарас на 3 и больше месяцев. Придется тратить меньше времени на поиск новых арендаторов.

В то же время обслуживание виллы обходится дороже и требует больше внимания. Удаленность от центра может отпугнуть некоторых арендаторов. С другой стороны, гости, которые ценят тишину и уют, считают это плюсом.