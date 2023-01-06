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Укрзалізниця призначила додаткові рейси столицею святковим ретропоїздом

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АТ «Укрзалізниця» призначило додаткові рейси 14 та 15 січня столицею святковим ретропоїздом на паровозній тязі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АТ «Укрзалізниця» у Фейсбуці.

«14 та 15 січня столицею курсуватиме наш святково-екскурсійний паровоз, який вже так полюбився пасажирам. На вокзалі вас зустрінуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах маленьких пасажирів очікуватиме справжнє свято та подарунки від Укрзалізниці та ЮНІСЕФ», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у складі поїзда буде два старовинні паровози 1954 року і сім пасажирських вагонів з місцями для сидіння. Відправлення поїзда відбудеться о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Мандрівка триватиме трохи більше години.

Компанія повідомляє, що квитки вже у продажу у чатботі та у застосунку (за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Казковий, поїзд №894/893). Також квитки можна купити у касах вокзалів. Вартість дорослого квитка стартує від 136,96 грн, дитячого — від 104 грн.

Укрзалізниця
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