Місто Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, стверджує народний депутат фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

"Соледар під контролем Сил оборони України", - написав Мисягін у телеграмі в суботу.

У 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді підтвердили цю інформацію, зазначивши, що в околицях міста тривають запеклі бої.

"Все добре. Працюємо. Про Бахмутське і Соледар - не все так, як пишуть. У русні є просування, але не настільки, як у їхніх пропагандистів. Там важкі бої зараз", - повідомляється в телеграм-каналі бригади.

Інформацію про контроль українських військових над Соледаром підтвердив і речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий. В ефірі національного телемарафону в суботу на запитання, чи можна говорити, що Соледар залишається під контролем ЗСУ, він відповів: "Так. Соледар не перебуває під контролем РФ".

"Там тривають важкі кровопролитні бої. Тільки з опівночі сталося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 бойових зіткнень. Наші Збройні сили і командування роблять все, щоб завдати ворогові максимальної шкоди в особовому складі і в техніці", - розповів Череватий.

Раніше низка пропагандистських пабліків окупантів поширила інформацію про нібито взяття противником Соледара.