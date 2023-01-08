Как заказать чехлы для смартфона оптом и не потерять деньги?

Вы — владелец розничного бизнеса по продаже мобильных аксессуаров? Может быть, у вас магазин для владельцев электронных гаджетов, островок в торговом центре или даже страничка в Instagram. Тогда вас точно интересует, где заказать чехлы на телефон оптом, чтобы не потратить лишние деньги, приобрести качественный товар и получить максимум выгоды при минимуме хлопот. Рассказываем, на что желательно обратить внимание при выборе поставщика.

Ассортимент

Чтобы снизить вероятность, что клиент уйдет от вас без покупки, обратите внимание на то, какие изделия предлагает вам дистрибьютор. На вашей витрине должны быть чехлы для каждого клиента: дорогие и презентабельные для тех, кому важен статус; бюджетные и прочные для людей, которым важнее функционал продукта и баланс цены и качества; яркие и интересные для тех, кто любит оригинальные изделия, а также чехлы для всех популярных брендов:

Apple;

Samsung

Xiaomi;

Honor:

Oppo:

Vivo:

Meizu:

Google Pixel и т.д.

Доставка

Большинство современных оптовых дистрибьюторов, которым важен комфорт клиента, предлагают бесплатную доставку. Это приятный бонус, являющийся одним из признаков поставщика с хорошим сервисом. Также обратите внимание на способы оплаты и время доставки. Сколько будут обрабатывать ваш заказ, три часа, три дня или три недели? Как быстро вы получите его после отправки? Если ли возможность отследить посылку? Оплата только вперед или есть наложенный платеж и отсрочка?

Компетентность

Не лишним будет и обратить внимание на то, насколько уверенно представитель поставщика консультирует клиента. Хороший менеджер должен разбираться в товаре, с которым работает, и уметь подсказать покупателю наилучший выбор, проконсультировать и ответить на возникающие вопросы. В этом случае повышается вероятность, что вы будете работать с профессионалами, которые предложат вам востребованную на рынке продукцию хорошего качества.

Гарантии

Говоря о качестве — уточните у дистрибьютора, что произойдет, если вы обнаружите брак. Какой алгоритм работы с возвратами? Иногда товар могут повредить при перевозке, иногда упаковщик на складе может создать пересорт, положив не тот товар, который заказывал клиент, иногда бывает, что из-за заводского брака чехол не надевается на смартфон или не подходит ему по расположению кнопок и вырезов. На все эти случаи должен быть четкий алгоритм решения проблемы, чтобы вы не остались с бракованным товаром и потраченным бюджетом.

Сервис

Внимательно изучите все дополнительные услуги поставщика. Возможно, у него есть программа лояльности и вы получите хорошую скидку, сделав заказ на определенную сумму. Возможно, на некоторые позиции сейчас действует акция. Некоторые дистрибьюторы дают клиенту возможность загрузить контент, размещенный у них на сайте, и использовать для продвижения собственной веб-платформы — это отличный, удобный и быстрый способ заполнить фотографиями и видео свою страницу, не тратясь на услуги фотографов, ретушеров и контент-менеджеров.