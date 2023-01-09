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росіяни планують кадрові чистки на тимчасово захоплених територіях Луганської області

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На тимчасово захоплених територіях Луганської області росіяни планують кадрові чистки у зв’язку з оновленням у рф законодавства про працю.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, з працівниками, евакуйованими після 30 вересня, підприємства й організації припиняють дію трудового договору. Якщо евакуйований не вийшов на роботу через шість місяців з дня інформування роботодавцем про поновлення трудової діяльності, роботодавець може взагалі припинити трудові відносини.

"Як довести людині, евакуйовувалася вона чи сиділа вдома та ховалася від обстрілів і що виїхала саме у жовтні, а не раніше – у підзаконних актах не вказано. А якщо примусово мобілізований по документах виявиться просто евакуйованим? Це розв’язує роботодавцю руки не тільки в полі скорочення штату, а й при виплаті поточної зарплати", - наголосили в обладміністрації.

Також в ОВА повідомили, що з перереєстрацією транспортних засобів у так званій "лнр" особливо не квапляться. Поки що організовано лише попередній запис для видачі реєстраційних документів, номерних знаків та посвідчень водія. "Втім, щоб навіть до цієї черги потрапити, а в майбутньому, можливо й отримати вищеназвані папірці, охочі повинні пред'явити паспорт рф", - зауважили в ОВА.

Крім того, ідеться в повідомленні, загарбникам "удалося налагодити логістичну мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади". Так, в Антрациті закрився навіть пологовий будинок, звідки жінок вивезли до Луганська. Там облаштовано ще один шпиталь для військових рф.

Луганськ
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