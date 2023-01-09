Столтенберг: Незабаром ми зможемо тепло привітати Швецію та Фінляндію в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує вступу Фінляндії і Швеції в Альянс у 2023 році.
Про це він заявив на конференції з безпеки у шведському місті Селені, передає Укрінформ.
За словами Столтенберга, у дедалі небезпечнішому світі "ще важливіше, щоб Швеція і Фінляндія стали членами НАТО".
Він висловив переконання, що "незабаром ми зможемо тепло привітати" Швецію та Фінляндію в Альянсі.
Очільник НАТО також закликав до посилення підтримки України й попередив, що недооцінювання росії може мати "серйозні наслідки для безпеки в Північному регіоні".
Нагадаємо, Фінляндія та Швеція 18 травня 2022 року офіційно подали заявку на вступ до НАТО.
Наразі 28 із 30 країн-членів НАТО ратифікували приєднання Фінляндії і Швеції до блоку. Ратифікація Туреччиною та Угорщиною все ще очікується.
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